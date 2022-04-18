Министр финансов США Джанет Йеллен проведет двусторонние переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в рамках его визита в Вашингтон. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства финансов США.

Как отмечается в обнародованном ею письменном заявлении, «министр Йеллен проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем». Йеллен подтвердит «твердую поддержку» Киева со стороны Вашингтона, а также подчеркнет намерение США принимать меры против России в связи с ее специальной военной операцией на Украине и передавать Украине «необходимую помощь», заявляет американское финансовое ведомство.

Шмыгаль примет в Вашингтоне участие в мероприятиях, проводимых в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.