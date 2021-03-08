Министр финансов США оценила вероятность «перегрева» экономики

Экономике США «перегрев» не грозит, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
«Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции», — сказала Йеллен в эфире MSNBC.
По ее словам, график восстановления экономики напоминает букву «К» — то есть одни отрасли восстанавливаются и растут, а другие продолжают спад.
Она не считает, что почти 2-триллионный законопроект о поддержке экономики, который готовится принять конгресс, приведет к разгону инфляции.
«Если этот пакет окажется инфляционным, есть инструменты для борьбы с этим, и мы будем за этим внимательно следить», — заявила Йеллен.
| 2021-03-08T20:27:05+04:00 8 марта 2021, 20:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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