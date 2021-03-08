Министр финансов США оценила вероятность «перегрева» экономики

Она не считает, что почти 2-триллионный законопроект о поддержке экономики, который готовится принять конгресс, приведет к разгону инфляции.

«Если этот пакет окажется инфляционным, есть инструменты для борьбы с этим, и мы будем за этим внимательно следить», — заявила Йеллен.