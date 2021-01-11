Министерство обороны представило обновленный список шехидов Отечественной войны

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

Как передает АПА, министерствео представило к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2841 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 11 января, а также 64 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Министерство обороны также опубликовало список пропавших без вести в Отечественной войне.

Министерство представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 64 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, числящихся пропавшими без вести.

В сообщении говорится, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Список военнослужащих, погибших и пропавших без вести в Отечественной войне

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!