Министерство обороны Азербайджана представило обновленный список боевой техники, оружия и боеприпасов, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на Минобороны, по состоянию на 18:00 30 сентября изъято:
ОРУЖИЕ
1. Стрелковое оружие – 2585
2. Гранатометы – 224
3. Пушки и гаубицы – 53
4. Минометы – 63
5. Противотанковое вооружение – 54
6. Вооружение ПВО – 135
TEХНИКА
1. Бронетехника – 22
2. Автомобильная техника — 174
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 9
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 1685
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 4956
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 12305
5. Гранаты — 5419
6. Ручные гранаты – 3036
7. Патроны — 1976068
8. Другие боеприпасы – 5751
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 280
2. Другие приборы – 37
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 997
2. Установки для различных видов оружия – 15
3. Другие средства экипировки – 2260.