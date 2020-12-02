Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования иранской стороне

2 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

Как сообщили в Министерстве обороны, заместитель министра обороны расписался в книге соболезнований в посольстве открытой в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил господина Мохсена Фахризаде.

От имени Министерства обороны Азербайджанской Республики он адресовал слова соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, Министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

| 2020-12-02T21:41:19+04:00 2 декабря 2020, 23:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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