Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования иранской стороне

2 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

Как сообщили в Министерстве обороны, заместитель министра обороны расписался в книге соболезнований в посольстве открытой в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил господина Мохсена Фахризаде.

От имени Министерства обороны Азербайджанской Республики он адресовал слова соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, Министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.