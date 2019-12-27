«Милан» объявил о возвращении Златана Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На официальной странице «Милана» в Twitter опубликован ролик, анонсирующий возвращение 38-летнего шведа. По данным AFP, Ибрагимович подписал контракт на полгода.

Последним клубом Ибрагимовича был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает в декабре. За команду швед сыграл 58 матчей, отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми пасами.

В составе «Милана» игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года «Милан» выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). Ибрагимович провел 85 матчей за команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с «Миланом» игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).(ТАСС)