Итальянский «Милан» не оставил ни единого шанса австралийскому клубу «Перт Глори» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на «XBF Арене» в Перте, завершилась со счетом 9:0 в пользу миланской команды. В составе победителей дублями отметились Ноа Окафор и Рафаэль Леау. Еще по голу забили Юнус Муса, Самуэле Риччи, Филиппо Терраччано, Саму Чуквуезе и 17-летний Кристиан Комотто с пенальти.

Ранее «Милан» проиграл со счетом 0:1 лондонскому «Арсеналу» в Сингапуре и обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:2 в Гонконге.