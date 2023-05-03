2 человека погибли и еще 8 получили ранения в результате тяжелого ДТП на участке автодороги Баку-Алят-Газах- граница с Грузией, проходящей через село Карар Кюрдамирского района.

Как сообщает Report, микроавтобус Mercedes Sprinter, перевозивший пассажиров, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «КамАЗ», груженым камнями. В результате инцидента грузовик «КамАЗ» съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии два человека погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту проводится расследование.