Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, сколько времени понадобится на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией.

В частности, советник руководителя ОП сказал, что одним из ключевых аспектов мирного соглашения, которое сейчас обсуждается между Украиной и РФ, должно быть немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины.

«Иначе никак. Однако переговоры — это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Принимают опосредованное участие также и наши партнеры, в том числе Польша. Потому что мы же не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», — подчеркнул Подоляк.

«Пока что и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного соглашения. Учитывая, прежде всего, интересы Украины, которая подверглась огромному разрушению со стороны РФ», — заявил Подоляк.

«У России не останется другого выбора, кроме как начать немедленное отступление своих вооруженных сил. После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она четко говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника. Поэтому любые попытки задержать русских солдат на украинских землях будут юридически безосновательны», — сказал Подоляк. (unian.net)