Михаил Финкель: Режим Пашиняна доживает последние дни

Караван идет дальше. Так прокомментировал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна израильский эксперт по международным отношениям Михаил Финкель о том, чтобы Израиль оказывал помощь не Еревану, а Турции, который обеспечивает Азербайджан якобы наемниками.

Напомним, что Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post в ответ на предложение Израиля предоставить Армении гуманитарную помощь, осудил Тель-Авив за продажу оружия Азербайджану, предложив властям Израиля направить гуманитарную помощь не Еревану, а «наемникам», которые якобы действуют в зоне вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе и которых, по его словам, вооружает еврейское государство.

Михаил Финкель столь неадекватную и необоснованную реакцию армянского премьера объяснил тем, что режим Пашиняна доживает последние дни, отсюда и такие необдуманные заявления.

«На данный момент режим Пашиняна пытается выжить. Выжить ему не удастся, потому что на фоне неминуемого военного краха, который неизбежен в ближайшие недели, наступит и крах этого режима, будет смена режима» — приводит его слова cbc.az.

По его словам, попытка пролонгирования военной карты и бросание в печку собственных молодых парней и уже девушек, просто продлевает агонию этого режима. «В принципе ничего нового тут нет. Все безумные лидеры, которые пытались продлить собственное пребывание у власти, поступали именно так», — объясняет аналитик действия и высказывания армянского лидера.

Финкель отмечает, что Армения терпит дипломатическое фиаско и экономический крах. «Союзников нет вообще, а те слова поддержки, что звучат из Франции и Калифорнии, где проживают большие армянские общины — вообще ни о чем», — считает он.

«Говорить о том, что были какие-то экономические инвестиции на фоне этого краха, нестабильности, неумения предсказать, предвидеть, делать наиболее рациональные, выгодные для себя шаги, не представляется возможным. Ничего хорошего там не будет. Будет колоссальный отток населения нищей страны, люди будут уезжать в Россию, другие страны в поисках заработка, чтобы спасти свои семьи от тотальной нищеты», — предсказывает израильский аналитик.

Что касается отношений Израиля с Азербайджаном, то они носят долгосрочный характер и сотрудничество между странами не направлено против третьей страны, говорит он.

«Связи между двумя государствами не исчерпываются лишь военной сферой и энергетическим сектором. У нас стратегическое сотрудничество, у нас одни и те же угрозы, одни и те же вызовы, брошенные нам судьбой, у нас колоссальнейшая история взаимоотношений, колоссальнейший товарооборот, колоссальнейшая взаимоподдержка, дружба, и от нашего единства, которое может расшириться с привлечением еще большего числа стран, зависит очень многое в мире и, в частности, в регионе Южного Кавказа», — резюмировал израильский эксперт.