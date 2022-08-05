Министерство иностранных дел Узбекистана распространило заявление в связи нападением, совершенным 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Узбекистана.

«Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.

Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.

Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом», — говорится в заявлении.