МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, передает РИА «Новости».

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — сказал сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

Он добавил, что ответные меры на решение Загреба будут приниматься в соответствии с международным правом.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Белград ожидает, что власти Хорватии в любую дату до 17 сентября обеспечат возможность Вучичу посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.