МИД России призвал США снять санкции с Ирана

Министерство иностранных дел России призывает США отказаться от санкционных мер в отношении Ирана в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в официальном комментарии ведомства.

Соединенные Штаты мешают Ирану бороться с коронавирусом нового типа, считает российский МИД. Американские санкции в отношении Ирана являются причиной многих жертв болезни среди иранского населения, так как из-за них люди отрезаны от возможности приобрести медицинские средства, говорится в заявлении.

По мнению российской стороны, США следует принять решение о снятии санкций, так как мировая пандемия это «не время для сведения счетов».