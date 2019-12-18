МИД России об обмене заключенными между Азербайджаном и Арменией

Вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией постоянно находится на повестке переговоров.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос обмена пленными постоянно находится на повестке переговоров. В частности, этой теме была посвящена встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России в Москве в апреле этого года. Во встрече также принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В ходе этой встречи стороны условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, которые находятся в заключении на территориях сторон. Как вы знаете, при содействии Красного Креста в июне этого года на родину вернулись гражданин Азербайджана и гражданин Армении. Мы приветствуем эту чрезвычайно важную акцию и рассматриваем ее в качестве первого шага по облегчению участи лиц, которые находятся в заключении. Я могу сказать, что ведется работа и по другим заключенным. Если будет достигнута договоренность, мы, безусловно, ее поддержим», — сказала она.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все трое хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова были возбуждены уголовные дела.

Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу 1986 года рождения, в ночь с 15 на 16 марта, заблудившись перешел границу с Арменией на территорию Ноембрянского района.

Согласно информации, распространенной 28 июня Госкомиссией Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, Ибрагимов был передан азербайджанской, а гражданин Армении Карапетян Завен Ованесович 1974 года рождения, задержанный на территории Газахского района 20 июня 2017 года — противной стороне.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.