МИД РФ: «Политические заявления не должны перечеркивать усилия по миру в Карабахе»

Заявления на политическом уровне должны способствовать созданию всех необходимых условий для нормализации жизни в Нагорном Карабахе, а не перечеркивать приложенные усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очень много усилий было потрачено, очень много сил был вложено. И давайте помнить о том, что очень много жизней было отдано. Ни одни политические заявления не должны все это перечеркнуть», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что ситуация в регионе очень непростая и много усилий было сосредоточено на том, чтобы вернуть ее в мирное русло и остановить боевые действия. Большая работа была проведена для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни в данном регионе во всех сферах, добавила она.

«Эта работа чрезвычайно кропотливая. Мы исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам», — указала дипломат. (ТАСС)