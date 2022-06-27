Российское Министерство иностранных дел вызвало посла Греции из-за конфронтационного курса властей страны в отношении РФ и объявило, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, и им надлежит покинуть Россию, сообщается на сайте ведомства.

«27 июня в МИД России была вызвана Посол Греческой Республики в Российской Федерации Е.Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции «persona non grata», — говорится в сообщении.

В тексте уточняется, что послу была вручена нота с уведомлением об объявлении восьми греческих дипломатов в России персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение восьми дней.

Министерство отмечает, что это последствия недружественных действий со стороны греческих властей и вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах.