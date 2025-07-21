За высадку на греческих островах Миконос и Санторини пассажиры круизных лайнеров теперь платят по 20 евро.

С утра понедельника круизы по греческим островам стали дороже. Правительство Греции, как и планировалось, ввело круизный сбор. Эта мера, как заявляют власти, направлена на поддержку туристической инфраструктуры и развитие устойчивого туризма — по аналогии с уже действующей подобной платой за размещение в отелях и апартаментах, пишет euronews.com.

Сбор является обязательным и распространяется на всех гостей круиза независимо от возраста за каждый день высадки в греческом порту. Налог властям будут выплачивать круизные компании. Они в свою очередь будут взимать сбор с каждого пассажира.

Размер сбора зависит от сезона и порта высадки.

с 1 июня по 30 сентября

— за высадку в портах на островах Миконос и Санторини следует заплатить 20 евро

— за высадку в других портах страны — 20 евро, за посадку в других портах страны — 5 евро

с 1 по 31 октября и с 1 апреля по 31 мая

— за высадку в портах островов Миконос и Санторини — 12 евро

— за высадку в других портах страны — 3 евро

с 1 ноября по 31 марта

— за высадку в портах островов Миконос и Санторини — 4 евро

— за высадку в других портах страны — 1 евро.

В случае, если круизная компания не выплачивает сбор, портовые власти имеют возможность запретить дальнейшие заходы круизного судна на греческие острова и высадку туристов.

Греческие острова Санторини и Миконос в Эгейском море являются популярными туристическими направлениями. При небольшом количестве местных жителей острова посещают сотни тысяч туристов ежегодно.