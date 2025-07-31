Соединенные Штаты через три с половиной года планируют высадить своих астронавтов на Луну. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

По его словам, в 2026 году американские астронавты облетят Луну, но не будут на ней прилуняться. Посадка будет осуществлена в период, пока Дональд Трамп занимает пост главы государства, то есть до января 2029 года.

Даффи подчеркнул, что на Луне будет обустроена постоянная американская база. Полученные там знания помогут осуществить полет на Марс.