По мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По его мнению, в Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, а также для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных украинских районов.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в беседе с ТАСС.

По его мнению, в Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, а также для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных украинских районов.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в беседе с ТАСС (iz. ru)