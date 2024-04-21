Принятие в Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Принятие в Украине нового жесткого закона о мобилизации было условием для новых поставок оружия со стороны стран НАТО. Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат», — отметил дипломат.