НАТО создаст на саммите в Вашингтоне в июле постоянную структуру для организации обязательных поставок оружия Украине и их финансирования, сумма пока не определена. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Военные поставки должны снова пойти на Украину непрерывным потоком, прошлые задержки и невыполнения обещаний по поставкам имели серьезные последствия. Это одна из причин, почему я предложил на саммите утвердить большую роль НАТО в координации и предоставлении помощи и обучения для украинских сил. Нам необходима твердая, сильная институционализированная структура. Временные, краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, бюджет пока не согласован. При этом ранее генсек заявлял о необходимости создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на сумму $100 млрд в год.