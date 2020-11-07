МИД: Решительно осуждаем нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана

«В ночь с 6 на 7 ноября около 2.30 часов здание почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харькове было обстреляно из огнестрельного оружия. По двери и окнам здания консульства было произведено 6 выстрелов. Никто среди сотрудников консульства не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Хотим отметить, что человек, видеокамеры Почетного Консульства зафиксировали двух нападавших лиц», сообщили в Министерстве иностранных дел.

В сообщении отмечается, что в связи с нападением на здание консульства полиция города Харькова возбудила уголовное дело.

«Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы совершают провокации в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное Консульство в Харькове должно быть рассмотрено именно в контексте этих угроз.

Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом, а также членов местной азербайджанской общины. Соответствующие структуры нашей страны будут осуществлять взаимодействие и сотрудничество с местными правоохранительными структурами в зарубежных странах для того, чтобы лица, ответственные за подобные преступления, совершаемые против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом, отвечали перед законом.