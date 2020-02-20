МИД озвучил ожидания Азербайджана от Евросоюза

«Азербайджан отдает предпочтение отношений с Евросоюзом в двустороннем формате и строит сотрудничество с организацией на основе своих приоритетов и интересов».

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментирующая совместное обращение на полях Мюнхенской конференции по безопасности глав МИД Украины, Грузии и Молдовы к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства в рамках финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы, заявила, что официальной Баку заинтересован в продолжении сотрудничества с Евросоюзом.

«Вступивший в силу документ приоритетов партнерства Азербайджана и ЕС отражают цели финансовой поддержки Азербайджана со стороны Евросоюза в 2018-2020 годы. Азербайджанская сторона заинтересована в продолжении работы по указанным целям и надеется, что будущие инструменты финансирования ЕС внесут вклад в дальнейшую реализацию этих приоритетов со стороны организации», — сказала Л.Абдуллаева.

Она отметила, что в связи с развитием программы «Восточного партнёрства» ЕС в партнерских странах с участием представителей государства, гражданского общества и деловых кругов были проведены широкомасштабные обсуждения: «Сегодня Азербайджан является стратегическим и надежным партнером Европейского Союза в энергетической сфере. Наряду с энергетической сферой продолжают создаваться инструменты отдельного диалога с ЕС на темы политики, безопасности и транспорта».