МИД: «Официальные лица Армении должны принять новую реальность, создавшуюся в регионе»

«Незаконный визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Карабахский регион Азербайджана и его встреча там с представителями сепаратистского режима, подписание «документов» противоречит трехстороннему заявлению, принятому 10 ноября и совершенно не соответствует установлению мира, безопасности и сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий».

Как сообщает АПА, об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о визите министра иностранных дел Армении в Карабах.

Она отметила, что именно премьер-министр Армении подписал заявление, принятое 10 ноября и в этом плане правительство взяло на себя обязательства. Нарушение официальным Ереваном этих обязательств является провокацией и подобные действия, рассчитанные на внутреннюю аудиторию, не служат нормализации ситуации в регионе: «Официальные лица Армении не должны делать необоснованные заявления, должны принять новую реальность, создавшуюся в регионе. Обеспечение выполнения совместного заявления, принятого 10 ноября, совершение шагов, вытекающих из нового формата безопасности в регионе, а также из возможностей сотрудничества может внести вклад в совместное проживание в условиях мира и безопасности. А противоположность этому есть ничто иное, как попытка разжечь напряженность».