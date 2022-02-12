Нидерланды и Испания призывают всех своих граждан покинуть Украину.

МИД этих стран распространили в субботу соответствующие заявления.

Так, в заявлении МИД Нидерландов говорится о том, что «ситуация с безопасностью уже вызывала серьезное беспокойство, а в последние дни она еще и ухудшилась. После консультаций с различными союзниками принято решение сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину».

Большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинет Украину, на месте останутся только те люди, без которых функционирование дипломатического представительства не представляется возможным.

МИД Испании заявил о том, что «учитывая изменчивую ситуацию с безопасностью, рекомендуется не путешествовать на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в этой стране, рекомендуется серьезно подумать о возможности временно покинуть ее с помощью доступных коммерческих средств, пока сохраняются нынешние обстоятельства».