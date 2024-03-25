МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны временно не посещать Россию без особой надобности до отмены усиленного режима въездного контроля на госгранице.

Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Отмечено, что гражданам, планирующим поездку, следует заранее ознакомиться с ограничениями на въезд в эту страну, опубликованными на сайте МВД РФ.

В информации также рекомендуется не пропускать через государственную границу граждан, ранее совершивших два и более административных правонарушения во время пребывания в Российской Федерации, и воздержаться от поездки во избежание последствий данной процедуры:

«Граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, не должны посещать места скопления людей и всегда должны иметь при себе документы, подтверждающие их личность и законность их пребывания на территории России».