Соединенные Штаты еще раз призвали своих граждан не ездить в Россию «по какой-либо причине». Призыв прозвучал после того, как женщина с российско-американским гражданством была арестованная в начале года во время посещения семьи. Сейчас она предстала перед судом по обвинению в «государственной измене». Так, власти России обвинили ее в сборе денег для украинской армии, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«Ни один американский гражданин, ни по какой причине не должен ехать в Россию». Об этом на брифинге в пятницу сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

«Я знаю, что иногда это сводится к очень болезненному выбору для американцев, у которых есть члены семьи в России — иногда члены семьи с проблемами со здоровьем, которых они хотят видеть. Но, отправляясь в Россию, вы подвергаетесь огромному риску быть заключенным в тюрьму», — добавил он.

Жительница Лос-Анджелеса Ксения Карелина родилась в России, но 10 лет назад переехала в США, где работает косметологом. Сейгодня ей грозит лишение свободы от 12 лет до пожизненного заключения. Ее арестовали в Екатеринбурге в феврале во время посещения семьи.

Федеральная служба безопасности РФ обвиняет Карелину в сборе денег для украинской организации, которая поставляла оружие, боеприпасы и другие материалы в Украину.

По сообщениям СМИ, Карелина сделала пожертвование в эту организацию в размере 50 долларов.

Миллер сказал, что США пытаются добиться доступа к гражданам, задержанным за границей, и что сотрудники консульства стремятся оказать им соответствующую помощь.

Россия уже давно заняла позицию, когда она не отвечает на запросы, когда речь идет о двойном гражданстве, отметил он.