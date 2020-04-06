МИД: Мировая общественность в очередной раз не признала захватническую политику Армении

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана распространила заявление.

В информации говорится:

«Мировая общественность резко осудила и отвергла т.н. «выборы», организованные 31 марта текущего года захватнической страной в оккупированном Республикой Армения нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Международные организации, в том числе Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, Европарламент, ТюркПа, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также многочисленные государства заявили, что т.н. «выборы» и их результаты нелегитимны.

Присутствие в этом списке второй после ООН по величине политической платформы — Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран, а также многочисленных других организаций и государств, в очередной раз наглядно показало, что вся мировая общественность признает Армению в качестве страны-оккупанта».