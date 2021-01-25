МИД Китая не располагает сведениями о столкновениях военнослужащих на границе с Индией

Внешнеполитическое ведомство Китая не располагает сведениями о столкновениях между военнослужащими на китайско-индийской границе. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Я не располагаю информацией по данному вопросу», — заявил представитель МИД КНР. «Я бы также хотел отметить, что китайские пограничные войска остаются приверженными поддержанию мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией», — подчеркнул он.

«Мы призываем индийскую сторону работать в этом же направлении и избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы», — отметил дипломат. Он также выразил надежду, что обе стороны предпримут все необходимое для «обеспечения мира и стабильности в приграничье».