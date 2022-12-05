Власти Ирана не собираются идти на уступки в переговорах по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, чьи слова приводит ТАСС.

«Иран не намерен идти на уступки и участвовать в переговорах под давлением и угрозами», — сказал он.

В МИД Ирана отметили, что западные страны также заинтересованы в переговорах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поэтому Тегеран готов вести разговор только с позиции силы.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Соединенные Штаты сосредоточены на поставках Ираном оружия России, а не на возобновлении переговоров по СВПД по иранской ядерной программе.