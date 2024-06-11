Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Германию. Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана. В рамках визита планируется участие и выступление министра на Конференции по восстановлению Украины (UCR2024), которая пройдет 11-12 июня в Берлине, а также проведение двусторонних встреч в рамках мероприятия.

Отмечу, что и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины. Он отправился в Берлин вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Такой шаг со стороны официального Тбилиси важен, ибо грузино-украинские отношения в последнее время переживают не лучшие времена.

Но, самое забавное, что и Армения на конференции по восстановлению Украины в Берлине будет представлена на уровне замглавы МИД. Его имени армянские СМИ, на момент публикации текста, не назвали. Впрочем, это и не столь важно. Ибо, как видим, перед нами очередной пример попытки официального Еревана и рыбку съесть и на … неприятности не нарваться. Иначе выкрутасы армянской стороны и не назовешь.

Армения, которая так никуда не вышла из ОДКБ, ТС и ЕАЭС, продолжает имитировать активность в украинском направлении. Именно имитировать, если обратить внимание на то, кого из Еревана делегировали на Конференцию по восстановлению Украины. Это — самый низкий уровень представительства из всех стран Южного Кавказа. При этом напомню, что недавно посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян привезли в украинский город Буча гуманитарную помощь: лекарства для местных больниц. Это тоже была попытка задешево продемонстрировать свою «солидарность» с Украиной с армянской стороны.

Говорю об этом с полной уверенностью потому, что настоящая помощь от проверенных временем друзей приходит сразу, как только в дом стучится беда. Так вот, «АЗС SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь гуманитарными принципами, по поручению правительства Азербайджана в лице SOCAR бесплатно заправляли автомобили «Скорой помощи «и ГСЧС Украины уже в первые месяцы после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Также напомню, что только в 2023 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму около 28 млн манатов, а также целенаправленную помощь в восстановлении и реконструкции. Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за прошлый год. Было отмечено, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, составила более 57 млн манатов. И вскоре Азербайджан отправит очередной, солидный объем помощи Украине. Причем, помощи нужной, которая поможет Украине бороться с энергетическим кризисом, вызванным попытками России оставить Украину без тепла, электроэнергии и всего, что важно для нормального жизнеобеспечения. Вот это и есть помощь настоящего друга.

Кстати, чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

Так что, мы вполне можем увидеть новые примеры помощи Украине со стороны Азербайджана. А помните, когда Армения решила обозначить свое «сочувствие» Украине? Это произошло только в сентябре прошлого года, в ходе визита в Киев первой леди РА Анны Акопян. Она тогда приняла участие в Третьем Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Прекрасно помню, сколь грошовую помощь тогда привезла с собой А.Акопян. Причем, собрана эта помощь была за счет армянской диаспоры Украины.

Особо отмечу, что тот визит Анны Акопян в Киев состоялся до того, как в Карабахском экономическом регионе была проведена антитеррористическая операция, в результате которой была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана. То есть, Акопян прибыла в столицу Украины в период, когда часть азербайджанской территории находилась под армянской оккупацией. Скажу мягко, это был удивительный шаг с украинской стороны, пригласившей А.Акопян. Тем более, что Анна Акопян, выступая на Третьем Саммите первых леди и джентльменов в Киеве, позволила себе ряд откровенно анти-азербайджанских заявлений.

В любом случае, и сейчас мы видим, что Армения пытается застолбить за собой место в ряду «союзников» Украины. Цинизм этих попыток зашкаливает. Потому, что Армения сама является страной, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией. Армения совершила Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, что превращает в лицемерный фарс ее «сострадание» жертвам Геноцида в Буче.

Армения игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН ровно так же, как Россия ныне игнорирует международное право, продолжая свою оккупационную политику в отношении Украины. Армения превратила некогда цветущий город Агдам в «Кавказскую Хиросиму». Точно так же и Россия превратила в пустошь множество некогда процветающих, красивых украинских городов.

Кроме того, нынешнее руководство Армении, лично премьер-министр РА Никол Пашинян отдал преступный приказ бомбить мирные азербайджанские города Гянджу, Барду, Мингячавур в ходе 44-дневной войны. В результате этих бомбежек скончались и получили ранения мирные азербайджанские старики, женщины, дети. Украина, которая ежедневно страдает от бомбежек со стороны России, прекрасно понимает коварность такой политики.

Плюс, любой желающий может посетить Парк военных трофеев в Баку, где представлена вся военная техника, все оружие, что использовалось Арменией в 44-дневной войне против Азербайджана. Есть там и танки, БТР с буквами V и Z. Это те самые буквы, что были на российской военной технике, когда оккупационная армия вторглась в Украину. Это еще одно напоминание о том, что из себя представляет Армения, которая пытается изображать «сочувствие» Украине.

Да, особо подчеркну, что Армения до сих пор оказывает активное содействие России в обходе западных санкций. Кроме того, комично слышать о том, что Армения, каждый раз вымаливающая помощь извне, пытается предстать в качестве государства, способного участвовать в восстановлении Украины. Нет у Армении финансовых возможностей для этого. Нет у нее и опыта восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях своей страны. Все это есть у Азербайджана, который за счет собственных средств проводит разминирование, восстановление всех деоккупированных территорий нашего государства. И это тот опыт, которым мы готовы делиться с Украиной.