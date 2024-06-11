Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Германию принял участие и выступил на Конференции по восстановлению Украины.

Об этом # сообщили в МИД.

В выступлении была предоставлена подробная информация о гуманитарной помощи, программах реабилитации и восстановительных работах, предоставляемых Азербайджаном в связи с ситуацией вокруг Украины, подчеркнуто, что Азербайджан и дальше будет оказывать свою помощь.

Подчеркнув, что Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан с первых дней ситуации, сложившейся вокруг Украины, выступает за прекращение боевых действий в кратчайшие сроки, а также за нахождение дипломатического решения конфликта по международно-правовым нормам.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную поддержку Украине, и до настоящего времени оказывает помощь, включая лекарства, продовольствие, генераторы и т.д., в целом, на 40 млн долларов США.

По словам министра, кроме того, в Азербайджане реализована программа медицинской и социально-психологической реабилитации для детей, пострадавших от конфликта в Украине, и с состоявшейся в прошлом году конференции по восстановлению и по настоящее время в этой программе приняли участие 154 ребенка.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживает проекты по восстановлению инфраструктуры в Украине, и в связи с этим уже завершены работы по реконструкции здания школы в Ирпени.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан как страна, которая проводит борьбу с минной угрозой на своих освобожденных территориях, последовательно поддерживает укрепление солидарности со странами, пострадавшими от мин, и оказывает помощь Украине в сфере разминирования.