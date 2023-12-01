Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции, организованной в столице Северной Македонии Скопье.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

В ходе выступления министр рассказал о внешнеполитических приоритетах Азербайджана в постконфликтный период, перспективах отношений между Баку и Ереваном, а также довел до сведения гостей позицию нашей страны касательно ситуации в регионе.

Байрамов также рассказал о препятствиях, которые создает Армения в продвижении мирного процесса.

Глава азербайджанской дипломатии проинформировал участников мероприятия о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о минной угрозе, созданной Арменией.

Глава МИД предоставил информацию участникам мероприятия о факторах, обусловивших антитеррористические меры локального характера, проведенные 19 сентября.

Джейхун Байрамов также рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых нашей страной в регионе. При этом он особо подчеркнул наличие минной угрозы, созданной Арменией против нашей страны.

Министр обратил внимание на усиление военного потенциала Армении и деструктивную деятельность некоторых третьих сторон в регионе. Он подчеркнул, что подобная деятельность не служит миру и стабильности в регионе.

Глава МИД Азербайджана также напомнил, что предвзятые и провокационные обвинения в адрес нашей страны после антитеррористических мероприятий в корне противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, в том числе активно действующих в Армении, и этим была доказана безосновательность утверждений против нашей страны.

Затем Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

Отметим, что в конференции, организованной Центром анализа международных отношений при поддержке Министерства иностранных дел, приняли участие представители более 30 исследовательских центров Европы, а также влиятельные эксперты.