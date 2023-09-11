Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД ФРГ напомнила, что Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Причем Берлин, по ее словам, оказывает Киеву не только военную, экономическую и гуманитарную помощь.

«Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — отметила Бербок.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла с визитом в Киев. Она провела встречи с Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.