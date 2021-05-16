МИД Азербайджана внес ясность в ситуацию по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе

«Демаркация и делимитация границы — это двусторонний вопрос, достаточно сложный и технический процесс. Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран в связи с ситуацией в регионе, направленную на снятие обострения напряженности. Cчитаем, что прежде чем делать какие-либо заявления по такой чувствительной теме следует тщательно изучить все фундаментальные причины и вопросы”.

Как передает АПА, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, как только на границе возникла напряженность, руководство Государственной пограничной службы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

“К сожалению, этот технический вопрос преувеличен заявлениями провокационного характера и кампанией по очернению Азербайджана. Такой деструктивный подход служит только для усиления напряженности.

Очевидно, что неадекватные реакции и заявления провокационного характера со стороны Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос как политический инструмент неприемлемы”.

Официальный представитель МИД отметила, что Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональному сотрудничеству на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ:

“Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, а не нагнетать необоснованно обстановку в регионе и решать пограничные вопросы путем конструктивной работы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам.

Такие ситуации могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон. Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе, мы призываем и противоположную сторону предпринять соответствующие шаги”.