МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной резни в Баллыгая

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 28-й годовщиной резни, совершенной вооруженными силами Армении против азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района.

В результате кровавого инцидента 28 августа 1992 года были зверски убиты 24 мирных жителя, в том числе шесть несовершеннолетних и 6-месячный ребенок, а также 93-летняя пожилая женщина. Тела некоторых жертв были сожжены. В результате резни трое несовершеннолетних потеряли обоих родителей.

«Резня в Баллыгая — одна из серий массовых убийств, совершенных армянскими вооруженными силами в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы и селе Агдабан Кельбаджарского района с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха.

Азербайджан будет и впредь предпринимать необходимые шаги, используя все возможности и механизмы, предусмотренные национальным законодательством и международным правом, для адекватной правовой оценки военных преступлений, совершенных против гражданского населения, и преступлений против человечества, а также привлечения виновных к ответственности.

МИД чтит память жертв кровавой резни, совершенной в селе Баллыгая», — говорится в заявлении.