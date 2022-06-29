Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление Генштаба вооруженных сил Армении.

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление замначальника Генштаба ВС Армении Саака Саакяна о том, что в Карабахском регионе Азербайджана военнослужащих срочной службы заменят контрактниками.

Л.Абдуллаева заявила, что это очередное признание Арменией отправки незаконных военных формирований на азербайджанские территории:

«Это грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года со стороны Армении. Напомним, что согласно 4-й статье данного заявления вооруженные силы Армении выводятся из азербайджанских территорий и параллельно на этих территориях размещается российский миротворческий контингент. Это заявление официальных лиц Армении показывает, что разговоры Армении о мире не что иное, как лицемерие. Это также является очередным наглядным проявлением агрессивной политики Армении».