МИД Азербайджана призвал Армению придерживаться принципов международного права, воздерживаться от ненужной эскалации напряженности на границе и прекратить провокации.

Oб этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства по поводу очередной провокации армянской стороны в направлении Кельбаджарского района.

«По информации министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана, первого июня была предотвращена очередная провокация вооруженных сил Армении в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджана.

Таким образом, армянские вооруженные силы, проникшие на азербайджанскую территорию в составе около 40 человек, были незамедлительно выдворены с нее в результате мер, принятых Вооруженными силами Азербайджана без применения оружия.

Регулярные провокации Армении на границе между двумя странами свидетельствуют о том, что она целенаправленно предпринимает шаги по обострению ситуации в регионе.

Вновь подтверждаем недопустимость подобных провокаций и важность урегулирования разногласий по пограничному вопросу исключительно путем переговоров. Азербайджан — сторонник начала процесса делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Призываем Армению придерживаться принципов международного права, воздерживаться от ненужной эскалации напряженности на границе и прекратить провокации», — говорится в заявлении.