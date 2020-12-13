МИД Азербайджана призвал Армению не допускать деструктивные действия

«В последние дни подразделения Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики осуществляют антитеррористическую операцию с целью пресечения диверсионно-террористических действий армянских вооруженных формирований, действующих в лесных массивах в окрестностях посёлка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана».

Как сообщили АПА в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, эти территории недавно были освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от многолетней армянской оккупации.

Указанные территории были недавно освобождены Вооруженными силами Азербайджанской Республики от многолетней армянской оккупации. Более подробная информация по данному вопросу отражена в совместном заявлении СГБ и Министерства обороны Азербайджана от 13 декабря: «Претензии официального Еревана к Азербайджану носят необоснованный и неприемлемый характер. Провокационные действия были совершены остатками армянских вооруженных формирований».

МИД доводит до сведения, что в свою очередь, азербайджанские власти и миротворческий контингент Российской Федерации принимают все необходимые меры для сохранения мира на основе положений трёхстороннего Заявления от 10 ноября: «Следует напомнить, что принятое в результате больших усилий Заявление предусматривает полное прекращение огня и всех военных действий. Призываем Армению строго соблюдать требования трехстороннего заявления и впредь не допускать подобные деструктивные действия, которые подрывают его реализацию. Азербайджан, действуя в рамках совместного сотрудничества с российскими миротворцами, будет принимать соответствующие меры для обеспечения мира и безопасности в регионе».

Напомним, что сегодня МИД Армении выступил с заявлением в котором попытался обвинить Азербайджан в нарушении мирных договоренностей.