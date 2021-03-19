МИД Азербайджана ответило внешнеполитическому ведомству Армении

Визит президента Азербайджанской Республики на азербайджанские территории не может быть темой для комментариев Министерства иностранных дел Армении».

Как сообщает АПА, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики к заявлению Министерства иностранных дел Армении от 18 марта 2021 года.

«МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике «чистки» и разграблении исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, в том числе разрушения сотен памятников, полного уничтожения 63 мечетей. Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и настроиться на реализацию подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит Армении ничего хорошего», — отмечается в сообщении.