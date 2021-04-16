МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида

Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана распространила комментарий к высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте этой страны

«Выступая 14 апреля в парламенте Армении, Н.Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.

Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария.

Хотели бы лишь объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжелого поражения, языком поэзии, к которому он обратился. Как писал Гусейн Джавид:

«А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал пред ней», — говорится в комментарии.