МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида

Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана распространила комментарий к высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте этой страны
«Выступая 14 апреля в парламенте Армении, Н.Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.
Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария.
Хотели бы лишь объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжелого поражения, языком поэзии, к которому он обратился. Как писал Гусейн Джавид:
«А будет кто недостойный,
От Родины нашей урвать возжелав,
Знай: недолго ждать,
Чтоб ниц он пал пред ней», — говорится в комментарии.