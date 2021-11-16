«В последние дни Армения совершает целенаправленные провокации. Это очередная военная авантюра руководства Армении».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на временно подконтрольную российским миротворцам территорию Азербайджана и проведение здесь военных совещаний, концентрация около 60 личного состава Вооруженных сил Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачынском районе, а также интенсивный обстрел вооруженными силами Армении позиций Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах является свидетельством того, что армянская сторона целенаправленно обостряет ситуацию.

Все это показывает, что Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Подчеркиваем, что напряженность в регионе — очередная военно-политическая провокация Армении. Основная ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», — отметили в министерстве.