МИД: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией по восходящей линии

31 января этого года реализуется выход («Brexit») Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза (ЕС), и начинается «переходный период» в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщили в МИД, за этот период предусматривается согласование и подписание соответствующего соглашения, регулирующего дальнейшие отношения между сторонами.

В этой связи хотели бы отметить, что Соединенное Королевство останется участником двусторонних соглашений между ЕС и Азербайджаном в течение «переходного периода». В то же время продолжается работа по согласованию соответствующего соглашения о дальнейших двусторонних отношениях между Азербайджаном и Великобританией.

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией по восходящей линии, и политический диалог между двумя странами успешно продолжается. Великобритания является одним из важнейших энергетических партнеров Азербайджана. Мы уверены, что независимо от «Brexit», сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться.

| 2020-01-31T20:22:38+00:00 31 января 2020, 22:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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