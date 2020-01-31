МИД: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией по восходящей линии

31 января этого года реализуется выход («Brexit») Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза (ЕС), и начинается «переходный период» в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС.

Как сообщили в МИД, за этот период предусматривается согласование и подписание соответствующего соглашения, регулирующего дальнейшие отношения между сторонами.

В этой связи хотели бы отметить, что Соединенное Королевство останется участником двусторонних соглашений между ЕС и Азербайджаном в течение «переходного периода». В то же время продолжается работа по согласованию соответствующего соглашения о дальнейших двусторонних отношениях между Азербайджаном и Великобританией.

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Великобританией по восходящей линии, и политический диалог между двумя странами успешно продолжается. Великобритания является одним из важнейших энергетических партнеров Азербайджана. Мы уверены, что независимо от «Brexit», сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться.