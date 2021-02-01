МИД: Азербайджан и Грузия имеют твердую позицию относительно границ

“Во время визита министра иностранных дел Азербайджана в Тбилиси в сентябре прошлого года грузинская сторона предоставила дополнительные материалы”.

Oб этом заявил сопредседатель комиссии по делимитации и демаркации азербайджанской границы, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

По его словам, Азербайджан изучает эти материалы: “Мы ожидаем, что заседание комиссии будет назначено в кратчайшие сроки. Что касается переговоров относительно границы, стороны подходят к вопросу с большой ответственностью. Но у каждой стороны есть своя твердая позиция”.

Официальный представитель МИД призвал воздержаться от необдуманных заявлений в связи с данным вопросом. Он отметил, что подобные заявления могут негативно повлиять на процесс.(Report)