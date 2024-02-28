Россия категорически не приемлет упреки властей Армении в невыполнении договора ОДКБ в отношении республики.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна заморозила участие в ОДКБ.

«Хотелось бы напомнить, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была сформирована и оперативно направлена в приграничные регионы страны оценочная миссия Секретариата ОДКБ и Объединенного штаба», — сказала она.

Захарова отметила, что по итогам было принято решение о направлении мониторинговой миссии ОДКБ: «Не наша вина и не вина других, что предложения об оказании военно-технической поддержки были отклонены властями Армении. Кроме того, Ереван демонстративно решил пригласить наблюдательную миссию ЕС. Все факты показывают, что эффективность деятельности этих представителей равна нулю. Мы исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ и с сожалением констатируем, что сокращение участия Армении в мероприятиях ОДКБ не служит интересам дружественного армянского народа».