«Мы полностью отвергаем заявления, сделанные официальными лицами некоторых стран в отношении событий 1915 года в нарушение исторических фактов и международного права», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

В письменном заявлении, распространенном министерством, подчеркивается, что заявления и инициативы официальных лиц некоторых стран, направленные на использование прошлых страданий с политическими мотивами в отношении событий 1915 года, не имеют под собой никакой основы.

«Мы напоминаем, что усилия радикальных кругов по извлечению вражды из истории не должны поощряться, и вновь призываем поддержать продолжающийся процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией», — говорится в заявлении МИД.

Турция всегда выступала за развитие мира, диалога, взаимопонимания и общего процветания на глобальном уровне и в своем регионе, говорится в заявлении, напоминая, что, исходя из этого понимания, Турция открыла свои архивы и предложила создать Совместную историческую комиссию, чтобы справедливо и научно изучить события 1915 года.

В связи с этим МИД Турции заявляет: «Мы полностью отвергаем заявления, сделанные по поводу событий 1915 года в нарушение исторических фактов и международного права». (Агентство Анадолу)