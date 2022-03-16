«Украина одержала полную победу в своем иске против России в Международном суде».

Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.

Как передает УНИАН, об этом говорится в заявлении.

Суд в Гааге постановил:

РФ должна немедленно прекратить войну на территории Украины, которую развязала в феврале 24 февраля;

любым военным или регулярным вооруженным подразделения, а также другим организациям или лицам, которые контролирует Россия, нельзя предпринимать шаги по продолжению агрессии.