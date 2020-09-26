Между вузами должна быть конкуренция – нужен новый закон о высшем образовании

Качество высшего образования в нашей стране – многолетний объект критики, и эксперты давно говорят о том, что нужно менять подход к нему. Для этого, во-первых, необходима соответствующая законодательная база, во-вторых, должны быть разработаны механизмы для того, чтобы она была работающей. Напомним, что сейчас идет работа над законопроектом «О высшем образовании», который призван устранить имеющиеся пробелы.

Председатель Общественного Совета при министерстве образования Шахлар Аскеров заявил #, что отечественная образовательная сфера все еще переживает переходный период. При переходе от старого к новому меняются методы управления, и если раньше они были административными, то сейчас наблюдается демократизация. Новые подходы требуют новых документов, в частности нового закона «О высшем образовании».

Есть немало пунктов, которые нуждаются в пересмотре, дополнении, — говорит он.

«Так, хочу привести один пример. Сейчас студенты частных и государственных вузов получают диплом единого образца, выданный министерством образования. Это их уравнивает, и данный подход является ошибочным. В итоге между вузами нет конкуренции, нет духа соревнования. Если же вузы будут выдавать свои дипломы, конкуренция появится, а соответственно улучшится качество высшего образования. Вузы, дающие некачественное образование, закроются, а вузы, ответственно подходящие к подготовке кадров, будут процветать»,– считает эксперт.

Заместитель председателя Общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов также считает, что уже пришло время для принятия нового закона о высшем образовании, где будет обращено внимание на многие важные моменты.

Образование, в том числе высшее, развивается динамично и многое в нем меняется, все это должно найти отражение в этом документе.

По словам Исрафилова, в последнее время акцент больше делается на среднем, дошкольном, профессиональном образовании. А высшее образование осталось немного в стороне.

«В частности, на мой взгляд, нужно больше внимания уделить развитию научно-исследовательской деятельности вузов. Этот процесс пошел, но надо его еще больше стимулировать»,– говорит он.

Обязательно нужно поднять вопрос улучшения качества образования в вузах, ведь от этого зависит развитие всех сфер.

«Часто говорят о низком качестве преподавания в школах. Это значит, что вузы готовят слабые кадры, которые не могут дать учащимся знания. Ежегодно,– говорит Исрафилов,– вузы выпускают большое количество специалистов в разных областях, как бакалавров, так и магистров. Но во время тестирования при приеме на работу некоторая часть из них проваливает экзамены, а это означает, что 4-6 лет учебы мало что им дали. Как же так получается, что проучившись несколько лет, люди порой не знают элементарных вещей по своей специальности? Этим вопросом необходимо заняться, вузы должны отвечать за уровень подготовки студентов».

Сейчас в стране порядка 50 вузов, что много для Азербайджана, и должны остаться только те, которые отвечают высоким образовательным стандартам. Впрочем, процесс сокращения вузов и колледжей идет, благодаря рационализации.

«Очень много вопросов нуждаются в рассмотрении, в частности вопрос поступления в вузы. В этом году за бортом остались некоторые абитуриенты, набравшие высокие баллы, и в то же поступило немало тех, кто набрал минимум. Конечно, все зависит от конкурса на место, но это повод для анализа и, возможно, каких-то корректировок»,– считает он.

По словам Исрафилова, абитуриенты стараются попасть в те вузы, на те факультеты, которые предоставят больше возможностей для карьерного роста, высокого уровня жизни в дальнейшем.

«Никто не хочет идти, скажем, в агрономы и зоотехники, потому конкурс на такие факультеты будет низким, а вот на юрфак, напротив, высоким. Нужно поднимать престиж специальностей, которые нужны стране, повысить их привлекательность, в первую очередь, повышением зарплат.

Одно время абитуриенты с низким уровнем знаний шли в педагогические вузы, так как там был низкий проходной балл. Благодаря стимулирующим мерам, престиж профессии педагога вырос, и туда стало идти больше знающих абитуриентов. Этот опыт надо применить и по отношению к другим важным специальностям»,– считает эксперт.

Необходимо рассмотреть такой пункт, как карьерные возможности выпускников вузов, распределение кадров.

Как считает Исрафилов, нужно в частности поднять вопрос о магистратуре. На этой ступени образования должны готовить научные кадры, которые будут развивать науку. Сейчас же, после окончания учебы, магистры часто связывают свою жизнь с ненаучной сферой, работая даже не по специальности. Университет, по словам эксперта, тоже должен думать о своих выпускниках, об их трудоустройстве.

Важно также в новом законопроекте уделить внимание вопросам господдержки государственных вузов и привлечения меценатов.