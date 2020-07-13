Между Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, Эльмар Мамедъяров проинформировал турецкого коллегу о пресечении попытки атаки ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, а также о продолжающейся в регионе напряженности.

Отметив, что вся ответственность за растущую напряженность в регионе лежит на Армении, Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что в общем в корне проблемы стоит агрессивная политика Армении и тот факт, что последствия этой политики все еще не устранены. Он выразил благодарность Турции за справедливую позицию и заявление, осуждающее последнюю провокацию Армении.

Министр Мевлют Чавушоглу отметил, что позиция Азербайджана является справедливой, и основывается на принципы международного права, Устава ООН, а также Хельсинкский заключительный акт, резолюции Совбеза ООН. Глава МИД Турции сообщил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.