Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet.
Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса.
«Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации.(РИА Новости)