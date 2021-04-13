Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

 Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet.
Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса.
«Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации.(РИА Новости)
| 2021-04-13T12:21:56+04:00 13 апреля 2021, 12:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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